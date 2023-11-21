38 وزيرا فى حكومة الاحتلال يبحثون صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجتمع الآن بكامل أعضائها 38 وزيرا لبحث صفقة تبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن الاجتماع الجاري للحكومة الإسرائيلية سبقه اجتماعين لمجلس الوزراء الحربي والمجلس الوزاري الأمني، ولكنهما لم يشهدا أي تصويت على صفقة تبادل الأسرى.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طلب في الاجتماعين السابقين، انتظار اجتماع مجلس الوزراء الكامل لإجراء مناقشة مفصلة والتصويت.

ومن المنتظر أن تبرم فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وبحسب تقرير صدر يوم الثلاثاء من موقع والا العبري فإن إسرائيل قبلت شرط القيادي بحركة حماس يحيى السنوار وهو ألا يجوز جمع معلومات استخباراتية عن طريق الطائرات بدون طيار للرهائن، لمدة ست ساعات في كل يوم من أيام وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين لدى حماس.