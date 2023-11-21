3 مراحل.. البيت الأبيض يكشف خطة استعادة الأسرى من غزة ورجوعهم لبلادهم

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن الخطوة الأولى في تحرير الأسري لدي حركة حماس ستكون المرور الآمن إلى الاحتلال الإسرائيلي، يليه رعاية طبية فورية لهم.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "علينا أن نفترض أن الكثير منهم يحتاجون إلى نوع من الرعاية الطبية وأنهم محتجزون في ظروف مزرية، ولذا ستتاح لهم فرصة الحصول على هذا الرعاية الطبية".

وأشار إلى أن بعض الأسري قد تكون لديهم احتياجات طبية طويلة الأمد.

ورفض كيربي الحديث عن عدد أو جنسيات مجموعة الرهائن التي يمكن إطلاق سراحهم، قائلا إنه بمجرد توفير الرعاية الطبية، ستكون هناك جهود لإعادة المواطنين إلى بلدانهم الأصلية وعائلاتهم.

وأشار كيربي إلى أنه في حالة إدراج مواطنين أمريكيين في عملية إطلاق سراح الأسري المحتملة، فبعد إعطاء الأولوية للرعاية الطبية، ستقدم وزارة الخارجية الأمريكية المساعدة.

وقال: "ستتأكد وزارة الخارجية من أنهم يعتنون بهم من منظور قنصلي ويقدمون لهم أي مساعدة قد يحتاجون إليها لمتابعة تحركاتهم".

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن منخرط شخصيًا في دفع العملية إلى الأمام مع استمرار المفاوضات.

وأوضح كيربي أن الرئيس الأمريكي جو باين كان على اتصال بفريق الأمن القومي التابع له والفريق الموجود على الأرض الذي ساعد في التفاوض بشأن هذا الأمر، ويحصل حرفيًا كل يوم على تحديثات حول ما يحدث على أرض الواقع، عادة عدة مرات في اليوم ويتدخل، لأنه شعر أنه من المناسب أن يتدخل شخصيًا".