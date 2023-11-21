البيت الأبيض: الاقتراب من عقد صفقة تبادل الأسري في غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه تم الاقتراب من عقد صفقة الأسري في غزة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي، في مؤتمر صجفي، أن استيلاء الحوثيين على السفينة جالاكسي في البحر الأحمر انتهاك صارخ للقانون الدولي، لافتا إلى أن إيران متواطئة في هذا الأمر.

وأشار كيربي إلى أن 50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية و20 ألف جالون وقود دخلت قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

أوضح منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة بدأت مراجعة تصنيفات الكيانات الإرهابية.

ومن جانبه، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الأنباء التي تفيد باقتراب الإنتهاء من صفقة تحرير الأسري بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وقال الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل وحماس على إخراج الرهائن منذ أسابيع، ونحن الآن قريبون جدا ويمكن أن يعود بعضهم إلى الوطن قريبا.

وأضاف بايدن، أنه قد نتمكن من إعادة بعض الرهائن من قطاع غزة قريبا، ولكن لا شيء مؤكد حتى يتم الاتفاق.