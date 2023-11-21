عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي بحماس: سلمنا ردنا على صفقة الهدنة وتبادل الأسري إلى مصر وقطر

القيادي بحركة حماس
القيادي بحركة حماس خليل الحية

قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز أمام بسالة المقاومة وصمود شعبنا سوى ارتكاب المجاز بحق المدنيين في غزة.

وأضاف اللقيادي في حركة حماس، أن مقاتلو المقاومة يخرجون من خلف خطوط العدو ويحطمون صورة جيشه، مضيفا: "واثقون من نصر الله وهزيمة الاحتلال ولا خيار أمامنا إلا الانتصار".

وأشار الحية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المرافق الصحية والخدمية ويحول بعضها لمناطق عسكرية، لافتا إلى أن الاحتلال يواصل فبركة الروايات حول المستشفيات مؤكدا أننا لم نستخدم أي مقر صحي لأعمال المقاومة.

وأوضح أن الاحتلال إسرائيلي يعمل على تهجير أهلي غزة من شمال القطاع إلى جنوبه قبل أن يدفعهم نحو مصر بغطاء من الإدارة الأمريكية، مشددا على أن شعبنا متمسك بأرضه ولن يغادرها وهناك مئات الآلاف لا يزالون في شمال قطاع غزة.

وأكد القيادي بحركة حماس، على أن الحركة تعمل على مساعدة الأهلي على الصمود في غزة وهذا يستلزم استمرار فتح معبر رفح، لاتفا إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة لا تتجاوز 10% من احتياجاته.

كما أشار الحية إلى قرار القمة العربية الإسلامية الداعي لكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة.

وعلى جانب آخر، قال الحية، إن حركة حماس سلمت ردها إلى مصر وقطر بشأن اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الأسري وننتظر موقف الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن هناك حوارات منذ شهر ونتبادل الاقتراحات برعاية مصر وقطر بشأن الهدنة، لافتا: "نحن أمام لحظات حاسمة بشأن الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار الحية إلى أنه إذا لم يكن الاحتلال الإسرائيلي يريد هذه الهدنة فسيضع مئات العراقيل أمامها، مضيفا: "عند إعلان اتفاق الهدنة سنتحدث بتفاصيل تطبيقه لاحقا".

كما أدان القيادي بحركة حماس، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لصحفيي قناة الميادين في قصف غادر على جنوب لبنان، لافتا إلى أن سياسة قتل الصحفيين لن تفلح في إخفاء حقيقة الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وطالب الحية الشعوب بتصعيد الضغوط لوقف العدوان الإسرائيلي على الأهالي في غزة، داعيا شعوب العالم مواصلة التظاهر والحراك الجماهيري ضد العدوان الإسرائيلي.

"يا للعار حماس ركعتنا".. انتقادات شديدة داخل إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى

حماس الاحتلال الاسرائيلي غزة قطاع غزة قطر مصر إطلاق سراح الأسرى لبنان العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

موضوعات متعلقة

فتح: حماس مسؤولة عن صفقة تبادل الأسرى.. ولدينا فرصة تاريخية للوحدة

"يا للعار حماس ركعتنا".. انتقادات شديدة داخل إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى

رئيس أركان جيش الاحتلال: سنستمر في الضغط على حماس

ليوم واحد.. إسرائيل تفتح غدا باب الالتماسات ضد صفقة الأسرى مع حماس

ننتظر رد الاحتلال.. بيان عاجل من حماس بشأن تفاصيل الهدنة برعاية مصرية قطرية

طفلاها أسرى لدى حماس.. سيدة تناشد جيش الاحتلال بالتوصل إلى صفقة

ترشيحاتنا

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

وزير التنمية المحلية: نقدر سياسة الصين كشريك رئيس في دعم علاقات التعاون

حديث العالم.. موعد المواجهة المرتقبة بين كريستيانو رونالدو وميسي في السعودية

إسرائيل توافق على وقف الطيران فوق شمال غزة لـ6 ساعات خلال الهدنة

قيادي بحماس: سلمنا ردنا على صفقة الهدنة وتبادل الأسري إلى مصر وقطر

فرنسا تشكر مصر والهلال الأحمر للتعاون الوثيق في إيصال المساعدات إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ما قتل عصام الصياد.. معلومات عن أحمد ماجد بطل مسلسل صوت وصورة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

4 عوامل تتسبب في تأخر الحمل.. الثانية هي الأخطر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام؟

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ