قيادي بحماس: سلمنا ردنا على صفقة الهدنة وتبادل الأسري إلى مصر وقطر

قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز أمام بسالة المقاومة وصمود شعبنا سوى ارتكاب المجاز بحق المدنيين في غزة.

وأضاف اللقيادي في حركة حماس، أن مقاتلو المقاومة يخرجون من خلف خطوط العدو ويحطمون صورة جيشه، مضيفا: "واثقون من نصر الله وهزيمة الاحتلال ولا خيار أمامنا إلا الانتصار".

وأشار الحية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المرافق الصحية والخدمية ويحول بعضها لمناطق عسكرية، لافتا إلى أن الاحتلال يواصل فبركة الروايات حول المستشفيات مؤكدا أننا لم نستخدم أي مقر صحي لأعمال المقاومة.

وأوضح أن الاحتلال إسرائيلي يعمل على تهجير أهلي غزة من شمال القطاع إلى جنوبه قبل أن يدفعهم نحو مصر بغطاء من الإدارة الأمريكية، مشددا على أن شعبنا متمسك بأرضه ولن يغادرها وهناك مئات الآلاف لا يزالون في شمال قطاع غزة.

وأكد القيادي بحركة حماس، على أن الحركة تعمل على مساعدة الأهلي على الصمود في غزة وهذا يستلزم استمرار فتح معبر رفح، لاتفا إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة لا تتجاوز 10% من احتياجاته.

كما أشار الحية إلى قرار القمة العربية الإسلامية الداعي لكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة.

وعلى جانب آخر، قال الحية، إن حركة حماس سلمت ردها إلى مصر وقطر بشأن اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الأسري وننتظر موقف الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن هناك حوارات منذ شهر ونتبادل الاقتراحات برعاية مصر وقطر بشأن الهدنة، لافتا: "نحن أمام لحظات حاسمة بشأن الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار الحية إلى أنه إذا لم يكن الاحتلال الإسرائيلي يريد هذه الهدنة فسيضع مئات العراقيل أمامها، مضيفا: "عند إعلان اتفاق الهدنة سنتحدث بتفاصيل تطبيقه لاحقا".

كما أدان القيادي بحركة حماس، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لصحفيي قناة الميادين في قصف غادر على جنوب لبنان، لافتا إلى أن سياسة قتل الصحفيين لن تفلح في إخفاء حقيقة الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وطالب الحية الشعوب بتصعيد الضغوط لوقف العدوان الإسرائيلي على الأهالي في غزة، داعيا شعوب العالم مواصلة التظاهر والحراك الجماهيري ضد العدوان الإسرائيلي.