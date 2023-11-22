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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال أعمال مركز بحوث الصحراء واستصلاح الأراضي بمركز ومدينة الحسنة

فريق عمل مركز بحوث
فريق عمل مركز بحوث الصحراء

استقبل المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة،  محافظة شمال سيناء   بمكتبه   بديوان عام المجلس والمدينة وفد بحثي من مركز بحوث الصحراء واستصلاح الأراضي برئاسة دكتور . عماد عوض منسق مشروعات مركز بحوث الصحراء بسيناء، ودكتور ٠ محمد عبد السلام عضو البرنامج البحثي ، ودكتور أسامة حلمي عضو البرنامج البحثي ، في إطار إهتمام الدولة بدفع عجلة التنمية الحقيقية علي أرض سيناء عن طريق إتساع مساحة الرقعه الخضراء  تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعمالها بقري وتجمعات مركز الحسنة.

 

متابعة الأنشطة:


حيث تم مناقشة آلية متابعة الأنشطة التطبيقية للبرنامج الزراعي بمركز ومدينة الحسنه وتعزيز سبل التعاون وبحث أليات التنمية الزراعية بالتجمعات التنموية الجديده بمركز الحسنة.

حيث قام الفريق البحثي بعمل يوم حقلي لإرشاد المزارعين علي كيفية زراعة أشجار الزيتون بتجمع النوافع..ه حيث تم تدريب المنتفعين علي تخطيط وزراعة حقول الزيتون وكيفية التغلب علي تحديات استصلاح الأراضي الصحراوية.


وذلك  بهدف تلبية احتياجات  المزارعين بقري المركز والمدينة وتهيئة المناخ المناسب لهم لتعظيم قدراتهم واستغلال كافة الموارد المتاحه بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي  لتحقيق أقصي عائد ممكن من الإنتاج الزراعي وتوسيع الرقعة الخضراء بمركز ومدينة الحسنة.
 

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