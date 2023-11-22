بعدما طالب بحق فلسطين.. أين اختفى عالم الزلازل الهولندي؟

توقف العالم الهولندي المعروف بتوقعاته الزلزالية، «فرانك هوجربيتس» عن التغريد ونشر التوقعات الفلكية بشكل مفاجئ، يعتبر هوجربيتس شخصية مثيرة للجدل في مجال الزلازل.

حيث يدعي توقع الهزات الأرضية قبل حدوثها ويحذر من آثارها السلبية، ولكن منذ بداية الحرب في غزة، بدأ هوغربيتس في الاهتمام بالأنشطة الزلزالية ونشر النشرات الفلكية الدورية، إلى جانب آرائه وتوقعاته حول القضية الفلسطينية.

يرتبط «هوجربيتس» تحديدًا بقضية فلسطين، حيث ينشر تغريداته اليومية عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ويشارك تحليلاته حول أصول القضية وتاريخها، كان يتحدث عن التوقعات المتعلقة بتأثير اقتران الكواكب وحركتها على الزلازل والنشاط الزلزالي في العالم.

فاجأ «هوغربيتس» متابعيه في الخامس من نوفمبر عندما توقف عن التغريد وعدم نشر أي توقعات زلزالية أو نشرات فلكية، .ورغم حدوث هزات قوية في أماكن مختلفة حول العالم، مثل زلزال الفلبين الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، لم يظهر «هوجربيتس» بأي توقعات.

آخر ظهور لهوجربيتس كان على منصة "إكس"، المعروفة سابقًا بتويتر، حيث نشر تغريدة حول النكبة الفلسطينية، في تغريدته، أشار إلى تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني قسرًا من أراضيهم في عام 1948.

تبقى دوافع توقف «هوجربيتس» عن التنبؤ بالزلازل غير معروفة، وتثير تساؤلات حول سبب اهتمامه الحالي بالقضية الفلسطينية.