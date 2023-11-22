عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعدما طالب بحق فلسطين.. أين اختفى عالم الزلازل الهولندي؟

صدى البلد

توقف العالم الهولندي المعروف بتوقعاته الزلزالية، «فرانك هوجربيتس» عن التغريد ونشر التوقعات الفلكية بشكل مفاجئ، يعتبر هوجربيتس شخصية مثيرة للجدل في مجال الزلازل.

حيث يدعي توقع الهزات الأرضية قبل حدوثها ويحذر من آثارها السلبية، ولكن منذ بداية الحرب في غزة، بدأ هوغربيتس في الاهتمام بالأنشطة الزلزالية ونشر النشرات الفلكية الدورية، إلى جانب آرائه وتوقعاته حول القضية الفلسطينية.

txt

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

txt

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

يرتبط «هوجربيتس» تحديدًا بقضية فلسطين، حيث ينشر تغريداته اليومية عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ويشارك تحليلاته حول أصول القضية وتاريخها، كان يتحدث عن التوقعات المتعلقة بتأثير اقتران الكواكب وحركتها على الزلازل والنشاط الزلزالي في العالم.

فاجأ «هوغربيتس» متابعيه في الخامس من نوفمبر عندما توقف عن التغريد وعدم نشر أي توقعات زلزالية أو نشرات فلكية، .ورغم حدوث هزات قوية في أماكن مختلفة حول العالم، مثل زلزال الفلبين الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، لم يظهر «هوجربيتس» بأي توقعات.

آخر ظهور لهوجربيتس كان على منصة "إكس"، المعروفة سابقًا بتويتر، حيث نشر تغريدة حول النكبة الفلسطينية، في تغريدته، أشار إلى تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني قسرًا من أراضيهم في عام 1948.

تبقى دوافع توقف «هوجربيتس» عن التنبؤ بالزلازل غير معروفة، وتثير تساؤلات حول سبب اهتمامه الحالي بالقضية الفلسطينية.

التنبؤ بالزلازل الهزات الأرضية التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

ترشيحاتنا

3 أمريكيين ضمن المفرج عنهم في اتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس

بجهود مصرية وقطرية.. حماس تعلن التوصل لهدنة إنسانية في غزة 4 أيام

نجم الزمالك السابق: القلعة البيضاء المرشح الأول للفوز بالكونفدرالية

بعدما طالب بحق فلسطين.. أين اختفى عالم الزلازل الهولندي؟

هيئة الموانئ: مرور 759 من حاملي الجنسيات المزدوجة بفلسطين إلى مصر

بدعم من الدولار.. تحرك مفاجئ بأسعار الذهب في الأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها الملفتة عبر إنستجرام |شاهد

مشاهد صادمة| تفاصل خناقة جمهور البرازيل والأرجنتين في المدرجات.. جرحى وتكسير وفوضى

سرقة محل مجوهرات في إسطنبول بـ«الريموت» خلال دقيقة واحدة |تفاصيل

من غير تكاليف.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

فيديو

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ