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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفورمال.. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت إيمي طلعت زكريا، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورة جديدة لها، من خلال خاصية “استوري”.

 

وظهرت إيمي في الصور بإطلالة متميزة مرتدية بدلة ومعتمدة علي الميكب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها، مع انسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

وانتهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، من تصوير مشاهدها ضمن أحداث أحد اسكتشات مسلسل «بلا فلتر»، داخل أحد الفيلات بمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية قريبًا.

 

وقالت إيمي ، إنه لفت نظرها فى البداية عند قراءة هذا الورق فأعجبها بشدة فتشكل حسها الفنى له سريعًا لتؤكد: بأنها وافقت على تقديمه لما يتناول حبكة كوميدية بحته، تشير إلى رائحة زمن الفن الجميل مستحدثة بلمسة شبابية تتماشى مع هذا الجيل الحالى.

وتابعت إيمي: أيضًا تمتاز حبكة هذا الاسكتش الكوميدي بنمط الكوميديا السوداء، حيث يتناول مواضيع هامة فمنها المؤلم والمعقد وغيرها من الأحداث ولكنه يطرح فى إطار كوميدى بحت.

 

 وأعربت إيمي، عن سعادتها وامتنانها بالتعاون مع المخرج كارو اراراد حيث أنه يمتاز بالإدارة الإنسانية والمهنية سوياً، فخلق حالة من المرح والترفيه وتوفير كافة الخدمات لكاست هذه الحدوته جميعاً أثناء التصوير، مشيرة إلى أن الأمر وصل بها أن يلازمها شعور رؤية العين الثاقبة لنجاح هذه الحدوته عند طرحها.

وأضافت: حواديت اسكتشات هذا العمل ككل هى عبارة عن وجبة كوميدية دسمة على خطى الـ"تيك أواى" المفضلة لدى الجمهور الذى يلهث وراءها، لمتابعة ورؤية كل ما هو مقبل لدى هذه الاسكتشات ذات القصص المختلفة، لاسيما، بأنها تتدخل المنازل فى أمان ليشاهدها الأسر جميعاً بكل طمأنينة على أولادهم وغيرها.

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