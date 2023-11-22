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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطائرات مقاتلة.. جيش الاحتلال يضرب أهدافا لـ حزب الله جنوب لبنان| فيديو

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائراته المقاتلة نفذت ضربات ضد أهداف حزب الله في جنوب لبنان.

 

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل"، فقد تضمنت المواقع مجمعا عسكريا، إلى جانب بنية تحتية أخرى تابعة لحزب الله.

 

وجاء ذلك بعد إطلاق حزب الله صاروخ مضاد للدروع على موقع في مستوطنة إسرائيلية تسمى حانيتا على حدود لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مؤخراً في لبنان، اليوم الأربعاء، وفدت من حركة حماس، برئاسة نائب رئيس الحركة خليل الحية، وأسامة حمدان ممثل حماس في لبنان، وذلك في ظل الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.


وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فإن الثلاثة "استعرضوا الأحداث الأخيرة، وناقشوا المواقف والتطورات على كافة جبهات المقاومة، خاصة في قطاع غزة، وتحدثوا عن أهمية التنسيق والتصميم على تحقيق النصر.

وقف إطلاق النار في لبنان

في غضون ذلك، نشرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، اليوم أنه بحسب "معلومات رسمية" وصلت إليها، فإن وقف إطلاق النار في غزة سينطبق أيضا على جنوب لبنان، وسيلتزم به حزب الله طالما التزمت إسرائيل به.

وبحسب المعلومات المنشورة، فقد جرت في الماضي مباحثات بين قيادة الجيش اللبناني وحزب الله بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح لسكان جنوب لبنان بجني محصول الزيتون وجمع محاصيل التبغ، لكن لم تنجح في ظل التصعيد في المنطقة.
 
وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، فجر اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة لمدة 4 أيام بجهود مصرية وقطرية حثيثة.

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