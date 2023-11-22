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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

24 شركة مصرية تشارك بـ معرض بيلد عراق في بغداد

خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم

تبدأ  24 شركة مصرية مشاركتها اليوم في الدورة الثانية لمعرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والبنية التحتية والذي يقام خلال الفترة من 22 حتى 24 من نوفمبر الجاري بمدينة بغداد – العراق.


ومن المقرر أن يفتتح المعرض وزير التجارة العراقي أثير الغريري إضافة إلى عدد من سفراء الدول المشاركة، من بينهم سفراء مصر وتركيا وإسبانيا وإيران.

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ومن جهته، أوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن القطاعات المشاركة من المجلس هي (المواسير – الدهانات – مواد العزل – البنية التحتية – كيماويات متنوعة).

وأكد أن السوق العراقي سوق واعد للاستثمار في مجال البنية التحتية وهو ما أوجب المشاركة في المعرض خاصة بعد نجاح دورته الأولى وما حققته من أصداء فضلا عن التقارير والإحصائيات التي وردت من مكتب التمثيل التجاري المصري بالعراق.

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أن المجلس قام بالتنسيق مع إدارة المعرض والتعاون مع مكتب التمثيل التجاري، حيث تم الإعداد لعقد لقاءات ثنائية B2B مع رجال اعمال في نفس مجال التخصص لتحقيق الاستفادة القصوى لكافة الأطراف المشاركة في المعرض وتحقيق الهدف المرجو منه.

وأكد محمد مجيد المدير التنفيذي حرص المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة المهندس خالد أبو المكارم على توفير منصة لشركات القطاع لعرض مشاركتهم وتواجدهم في معرض بيلد عراق كأحد الأسواق المستهدفة لتنمية الصادرات بهدف دعم الصادرات المصرية وكذلك مساندة المصدرين المصريين. 

ومن اهم الدول المشاركة بالمعرض كل من تركيا – باكستان – إيران – الأردن- قطر -الكويت- ايطاليا – اسبانيا.

ويمثل المجلس في المعرض كلا من محمد مجيد المدير التنفيذي وعلي محمد صقر مدير خدمات دعم المصدرين بالمجلس.

لمعرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

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