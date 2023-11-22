تكتشف الحوامل تأخر نمو الجنين داخل الرحم من خلال الفحوصات الطبية الروتينية التي تتلقاها أثناء فترة الحمل. إليك بعض الوسائل الشائعة لكشف تأخر نمو الجنين وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيف تكتشف الحامل تأخر نمو الجنين داخل الرحم؟

1. قياس حجم الرحم: يقوم مقدم الرعاية الصحية بقياس حجم الرحم باستخدام شريط قياس خاص. تكون زيادة حجم الرحم عادةً متناسبة مع نمو الجنين. إذا كان حجم الرحم أقل من المتوقع لفترة الحمل، فقد يشير ذلك إلى تأخر في نمو الجنين.

2. الموجات فوق الصوتية: يعتبر فحص الموجات فوق الصوتية أداة تشخيصية شائعة لتقييم نمو الجنين. يتم استخدام جهاز السونار لإنشاء صور مفصلة للجنين وقياس حجمه ونموه. إذا كانت القياسات تشير إلى أن الجنين صغير لعمر الحمل، فقد يشير ذلك إلى تأخر في النمو.

3. اختبارات الدم: يمكن أن تساعد اختبارات الدم في رصد تأخر نمو الجنين. يتم قياس مستوى بعض الهرمونات والبروتينات في الدم التي قد تكون مؤشرًا على نمو الجنين. تحليلات الدم المتكررة يمكن أن تظهر تغيرات في هذه المؤشرات على مر الوقت.

4. مراقبة حركة الجنين: عندما تصبح الحركة الجنينية قابلة للشعور، يمكن للأم أن تراقب حركة الجنين اليومية. إذا لاحظت الأم تغييرًا في نمط حركة الجنين أو إذا كانت الحركة أقل من المعتاد، فقد يكون ذلك دليلاً على تأخر نمو الجنين.

إذا كان هناك أي شك في تأخر نمو الجنين، فيجب على الحامل استشارة مقدم الرعاية الصحية فورًا، قد يتم إجراء المزيد من الفحوصات والتقييمات لتحديد سبب التأخر واتخاذ الإجراءات المناسبة للعناية بصحة الجنين والأم.