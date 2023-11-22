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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي يهزم بتروجت في دوري تنس الطاولة

إنبي يهزم بتروجت
إنبي يهزم بتروجت في دوري تنس الطاولة

حقق فريق نادي إنبي لتنس الطاولة الفوز على فريق بتروجت بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعبه ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

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استغرقت المباراة أكثر من ثلاث ساعات، وشهدت تألق اللاعبين محمد وليد من بتروجت وأحمد نديم من إنبي.
وجاءت نتيجة لمباريات على النحو التالى : 
المباراة الأولى.. فوز محمد شومان لاعب إنبي على كريم العراقى لاعب بتروجت ١/٣ 
المباراة الثانية.. فوز أحمد نديم لاعب إنبي على محمد وليد لاعب بتروجت ٢/٣ 
المباراة الثالثة.. فوز مروان عبد الوهاب لاعب نادى بتروجت على حجى لاعب إنبي ٠/٣ 
المباراة الرابعة.. فوز محمد وليد لاعب بتروجت على محمد شومان لاعب إنبي ٠/٣ 
المباراة الخامسة.. فوز أحمد نديم لاعب إنبي على كريم العراقى لاعب بتروجت ٠/٣ 


وشهد اللقاء حضور الاستاذ أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادى إنبي، والمهندس أحمد الخشاب عضو مجلس إدارة النادى والمشرف على تنس الطاولة، والسيد المحاسب محمود أباظة نائب رئيس نادى بتروجت والمشرف على تنس الطاولة، وكذلك أشرف عاشور وأحمد رضا عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتنس الطاولة.
الجدير بالذكر أن إنبي حصد المركز الثاني في دوري الموسم الماضي 2022-2023، بينما يشارك بتروجت للمرة الأولى في الدوري الممتاز، بعد صعوده العام الماضي.

انبي بتروجت الدوري الممتاز

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