عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اخبار الأهلي.. عقوبات قاسية من اتحاد السلة للقطبين .. والأحمر يوقع مع نجمى إنبي .. حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نشر "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بـ النادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة أمس الأربعاء داخل النادي.

شروط الأهلي للموافقة على رحيل محمد عبد المنعم للدورى الألمانى

قال الإعلامى مجدى عبد الغنى إن محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى يضغط على إدارة ناديه من أجل الاحتراف فى الدورى الألمانى. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اتحاد كرة السلة يقرر إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، إيقاف الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي، لمدة مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بكى أثناء الغيبوبة.. والد العامري فاروق يروي موقفا مؤثرا مع ابنه

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات إبراهيم المنيسي عن والد العامري فاروق . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إنبي: الأهلي وقع مع حمدي وحواش قبل تجديد عقودهم وعرض دولي للظهير الأيسر

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن النادي الأهلي كان قريب من ضم محمد حمدي وأحمد نادر حواش ثنائي الفريق، ووقع معهم قبل بداية الموسم. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأهلي يفاوض مهاجما من الدوري الروسي| تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر استعدادات النادي الأهلي لموسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بسبب الراتب.. إعلامي: محمد شريف يرفض العودة إلى الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي، والمعار من النادي الأهلي حول العودة إلى القلعة الحمراء مجددًا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أحمد حسن يعلن حسم الأهلي لصفقة عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عقد جلسه بين ادارة النادي الأهلي وفيوتشر لحسم صفقة اللاعب عمر كمال عبد الواحد. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سر اعتذار مجلس الأهلي عن زيارة نادي الزمالك غدا| سبب إنساني أم تراجع؟

يتسائل الجمهور عن سبب عدم زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمجلس إدارة القلعة البيضاء حتى هذه اللحظة، ويتسائل الجمهور هل ذلك بسبب أحمد فتوح. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

تسيطر حالة من التوتر داخل صفوف فريق النادي الأهلي لكرة القدم، حيث أعرب اللاعب التونسي محمد الضوي كريستو عن غضبه الشديد من المدير الفني كولر، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأهلى النادي الأهلي صدى البلد السلة إيقاف مدرب الأهلي العامري فاروق انبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

الحد الأدنى من 50 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء

موضوعات متعلقة

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتي غدا

بعد دعمه غزة.. أنور الغازي يقاضي نادي ماينز بسبب فسخ تعاقده

المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة باكستان بتصفيات كأس العالم 2026

بيكهام عن ميسي: فخور بوجود أفضل لاعب في العالم بفريقي

تعرف على زي منتخب مصر أمام جيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026

بديل نيمار .. هل يتعاقد الهلال السعودي مع جريزمان نجم أتلتيكو مدريد؟

888 مليون دولار.. مانشستر سيتي يحقق إيرادات تاريخية

فيتوريا يكشف استعداداته لمباراة جيبوتي

ترشيحاتنا

اليوم..آخر موعد لسحب ملفات التقديم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

فضيحة أبراموفيتش.. هل يتم فرض عقوبات على نادي تشيلسي؟

كواليس مشادة لاعبي الأهلي والزمالك بسبب قمة السلة .. فيديو

قلب العقرب نجم عملاق يلمع في سماء مصر اليوم

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.. 5 خطوات

هيونداي تبدأ بناء مصنع للسيارات الكهربائية في كوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت ضجة لـ مها أحمد | شاهد

فات شهر على مرضه.. التفاصيل الكاملة لرحلة علاج هاني الناظر

مواجهة سهلة رقميا.. موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تصدرت الترند بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات المطربة بوسي المثيرة للجدل

فيديو

قلوبنا معكم .. كلمات حزينة من كاظم الساهر على أحداث غزة

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ