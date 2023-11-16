اخبار الأهلي.. عقوبات قاسية من اتحاد السلة للقطبين .. والأحمر يوقع مع نجمى إنبي .. حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد

نشر "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بـ النادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة أمس الأربعاء داخل النادي.

شروط الأهلي للموافقة على رحيل محمد عبد المنعم للدورى الألمانى

قال الإعلامى مجدى عبد الغنى إن محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى يضغط على إدارة ناديه من أجل الاحتراف فى الدورى الألمانى. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اتحاد كرة السلة يقرر إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، إيقاف الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي، لمدة مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بكى أثناء الغيبوبة.. والد العامري فاروق يروي موقفا مؤثرا مع ابنه

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات إبراهيم المنيسي عن والد العامري فاروق . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إنبي: الأهلي وقع مع حمدي وحواش قبل تجديد عقودهم وعرض دولي للظهير الأيسر

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن النادي الأهلي كان قريب من ضم محمد حمدي وأحمد نادر حواش ثنائي الفريق، ووقع معهم قبل بداية الموسم. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأهلي يفاوض مهاجما من الدوري الروسي| تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق عن آخر استعدادات النادي الأهلي لموسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بسبب الراتب.. إعلامي: محمد شريف يرفض العودة إلى الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي، والمعار من النادي الأهلي حول العودة إلى القلعة الحمراء مجددًا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أحمد حسن يعلن حسم الأهلي لصفقة عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عقد جلسه بين ادارة النادي الأهلي وفيوتشر لحسم صفقة اللاعب عمر كمال عبد الواحد. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سر اعتذار مجلس الأهلي عن زيارة نادي الزمالك غدا| سبب إنساني أم تراجع؟

يتسائل الجمهور عن سبب عدم زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لمجلس إدارة القلعة البيضاء حتى هذه اللحظة، ويتسائل الجمهور هل ذلك بسبب أحمد فتوح. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

تسيطر حالة من التوتر داخل صفوف فريق النادي الأهلي لكرة القدم، حيث أعرب اللاعب التونسي محمد الضوي كريستو عن غضبه الشديد من المدير الفني كولر، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.