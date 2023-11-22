حزب الله يعلن توجيه 6 ضربات استهدفت ثكنات عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفت عدد من الأهداف والمواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وذكر "حزب الله" في بيانات له، أنه عند الساعة 12:15 اليوم، تم استهداف تموضعات جنود ‏وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان.

وأضاف أنه عند الساعة 12:25 تم استهداف موقع بياض بليدا، والساعة 12:50 تم قصف ثكنة يفتاح (قرية ‏قدس اللبنانية المحتلة).



وأشار إلى أنه عند الساعة 01:15، استهدفت عناصره تموضع ‏مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخي بركان.

ولفت البيان إلى أنه عند الساعة 02:15، استهدفت قواته ثكنة ‏ميتات مقابل بلدة رميش.

و أكد "حزب الله" اللبناني، أن كل هذه الضربات الموجهة لقوات الجيش الإسرائيلي، حققت إصابات مباشرة.