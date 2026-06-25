المكسيك تحسم التأهل بثلاثية أمام التشيك

حقق منتخب المكسيك فوزًا مستحقًا على نظيره التشيكي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أزتيكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكوريا الجنوبية.

وجاء انتصار المنتخب المكسيكي بعد أداء قوي في الشوط الثاني، ليؤكد تفوقه ويحصد ثلاث نقاط ثمينة أنهى بها مشواره في دور المجموعات بصورة مميزة، بعدما نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له وترجمتها إلى أهداف.

ثلاثية تحسم المواجهة

افتتح روبيرتو ألفارادو التسجيل للمنتخب المكسيكي في الدقيقة الخامسة والخمسين، مانحًا فريقه الأفضلية بعد محاولات متكررة على مرمى المنتخب التشيكي.

وأضاف خوليان كينيونيس الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والستين، ليعزز تقدم أصحاب الأرض ويصعب المهمة على المنافس، قبل أن يختتم ألفارو فيدالجو الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، مؤكدًا التفوق المكسيكي حتى صافرة النهاية.

شوط أول بلا أهداف

شهد الشوط الأول العديد من المحاولات من جانب المنتخبين، حيث بدأ المنتخب التشيكي بتهديد مبكر عن طريق دينيس فيشينسكي في الدقيقة الثامنة، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

وعاد ميشيل سادليك ليسدد كرة أخرى في الدقيقة الثانية عشرة، لكنها ذهبت بعيدًا عن المرمى، بينما حاول فيشينسكي مجددًا في الدقيقة السابعة والعشرين، إلا أن الدفاع المكسيكي نجح في إبعاد الخطورة لتستقر الكرة بين يدي الحارس راؤول رانجيل.

وفي المقابل، كاد المنتخب المكسيكي أن يفتتح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما نفذ روبيرتو ألفارادو كرة ثابتة قابلها إسرائيل رييس بتسديدة مقصية، لكنها مرت خارج المرمى، ثم أهدر ألفارادو فرصة أخرى في الدقيقة الأربعين، قبل أن يختتم المنتخب التشيكي محاولاته بتسديدة من ديفيد دوديرا في الدقيقة الرابعة والأربعين، لكنها لم تشكل خطورة حقيقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل