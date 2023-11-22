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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يمنحك الطاقة في برد الشتاء.. طريقة عمل طاجن العدس باللحم الضاني

طاجن ضاني بالعدس
طاجن ضاني بالعدس

ترغب الكثير من النساء تعلم طريقة عمل طاجن الضانى بالعدس، وتطبيقها خصوصاً في الشتاء لأنه يمنحك الطاقة والحيوية والنشاط لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والبروتينات المفيدة لجسم الإنسان، وفيما يلي خطوات عمل طاجن الضانى بالعدس. وفقا لموقعfoodnd

 

طريقة عمل طاجن الضانى بالعدس:


المقادير:
‏-  1 كيلو لحمة ضانى مقطع مكعبات
‏-  1 كوب عدس بجبة
‏-  1 لتر مرق اللحم
‏-  2 معلقة كبيرة زبدة
‏-  2 معلقة كبيرة زيت زيتون
‏-  2 معلقة صغيرة روزماري
‏-  1 بصلة مقطع شرائح
‏-  3 فص ثوم مهروس
‏-  1 معلقة صغيرة بذر كمون
‏-  1 حباية جزر مكعبات صغيرة
‏-  3 معلقة صغيرة سكر بنى
‏-  2 معلقة كبيرة خل
‏-  1/2 معلقة صغيرة ملح
‏-  1/2 معلقة صغيرة فلفل اسود


طريقة التحضير:

فى إناء على النار نضع الزيت والزبد والبصل ونقلب حتى يذبل ،ثم نضيف الثوم والجزر ونقلب.
ثم نضيف بذور الكمون والزنجبيل ونقلب لمدة دقيقة.

ننقل الخليط لقالب فرن مدهون بالزبد.
ثم فى مقلاة غير قابلة للالتصاق نضع معلقة من الزبد واللحم ونحمر قطع اللحم على مجموعات حتى تأخذ لون من جميع الجوانب ثم تنشل قطع اللحم وترص فى طبق الفرن.

فى ذات المقلاة تحمير اللحم نضيف المرق والروزماري ونعمل على كشط أثر تحمير اللحم من جوانب المقلاة.

نترك المرق حتى تغلى على النار ثم نضيف لها الخل والسكر ونتبل بالملح والفلفل والعدس وتترك حتى تغلى ثم نرفعها من على النار.
نضيف العدس لطبق الفرن ثم نغطيه ونضعه فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن ينضج يقدم ساخنا.

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