تعتبر الزلازل ظاهرة طبيعية هامة تهتم بها العديد من الهيئات العلمية حول العالم. وفي هذا السياق، يبرز العالم الهولندي فرانك هوغربيتس الذي يعكس اهتمامه بالزلازل وتوقعاته المثيرة حولها. في هذا التقرير، سنلقي نظرة على مسار هوغربيتس وتأثيره في عالم الزلازل وتوقعاته بشكل عام.

مع كل هزة أرضية، يعود اسم هوغربيتس ليظهر، متحدثًا بتوقعاته وتنبؤاته الفلكية. يتنبأ هوغربيتس بالهزات الأرضية بناءً على اقترانات الكواكب وتأثيرها على الكرة الأرضية. ومؤخرًا، بدأ يغرد بتدوينات حول القضية الفلسطينية، مما أثار اهتمام الجمهور بمزيد من التفاصيل.



