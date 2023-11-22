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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

آخر تغريدة له كانت عن النكبة.. سر اختفاء عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل

صدى البلد

اختفي عالم الزلازل الهولندي "فرانك هوغربيتس" بعد تغريده عن القصف الذي وقع على قطاع غزة.

 

وتوقف العالم الهولندي عن التغريد أو نشر أي نشرات فلكية أو توقعات بأنشطة زلزالية.


 

وذلك بالرغم من تعرض الكرة الأرضية خلال الأيام الماضية لهزات قوية بأماكن مختلفة؛ أبرزها زلزال الفلبين الذي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر.


 

آخر ظهور للعالم الهولندي على منصة "إكس" تويتر سابقًا كانت بتغريدة عن فلسطين ذكر فيها متابعيه بالنكبة الفلسطينية؛وقال فيها إنه "في عام 1948، تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني قسراً من أراضيهم".


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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