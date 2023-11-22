وزير الخارجية البريطاني يشدد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” نبأ عاجلا يوضح أن وزير خارجية بريطانيا شدد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وأكد الأهمية القصوى لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما أكد وزير الخارجية البريطاني التزام المملكة المتحدة بضرورة حل الدولتين.