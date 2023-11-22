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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجامعة العربية تؤكد أهمية توحيد الجهود في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية- الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب توحيد الصف العربي والإسلامي في وجه هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي،والذي يترأس وفد الأمانة العامة للجامعة، في أعمال الدورة (15) للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي تعقد برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.


ودعا السفير المالكي، إلى ضرورة تبني الحكومات نهجا جديدا لترشيد استهلالك المياه والحد من التلوث وضمان استدامة الموارد المائية، والعمل على مجابهة الكوارث من خلال وضع نظم محكمة للإنذار المبكر والاستعداد والاستجابة.

وتشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في أعمال الدورة (15) للمجلس الوزاري العربي للمياه، والدورة (17) للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، والمؤتمر العربي الخامس للمياه تحت عنوان "التنمية المستدامة في المنطقة العربية الهدف السادس - التحديات والفرص"، التي تعقد بالمملكة العربية السعودية رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى خلال الفترة من 19-24 نوفمبر الجاري.

وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم الأربعاء بأن هذه الدورة ستناقش عدداً من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال وعلى رأسها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والتحضير للمنتدى العالمي العاشر الذي سيعقد ببالي مايو 2024، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والمبادرة الاقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها.

وأضاف البيان أن المؤتمر العربي الخامس للمياه يستعرض تجارب الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال ثمانية محاور رئيسية، حيث يهدف المؤتمر الى بناء وتقوية الروابط وتكوين شبكات اتصال بين الدول العربية والمنظمات العالمية والمراكز العلمية والبحثية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مفهوم الأمن المائي العربي وربطه مع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومشاركة التجارب العربية والعالمية وتبادل الخبرات في مجال المياه.

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