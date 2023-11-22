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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

573 مليون درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال أكتوبر

صدى البلد

أكد  المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن عدد معاملات التقييم العقاري خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 117 معاملة بقيمة إجمالية قدرت بـ 573 مليون درهم محققة نمواً ملحوظاً نسبته 78 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” أوضح المهيري أن العقارات الصناعية نالت الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 338.7 مليون درهم وبإرتفاع نسبته 204 في المائة، متقدمة على العقارات التجارية التي بلغت قيمتها 96.42 مليون درهم ، فيما حلت العقارات السكنية ثالثاً بـ 95.96 مليون درهم.

وأشار مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إلى أن شهر أكتوبر شهد تسجيل 88 معاملة تقييم خاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين بواقع 200 مليون درهم ، منوها إلى أن التقريرالعقاري تضمن كذلك معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات.

التقييم العقاري العقارات التجارية العقارات السكنية دائرة الأراضي والتنظيم العقاري عجمان

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