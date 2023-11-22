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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التهمة لابساه.. تفاصيل إحالة سارق أموال ماكينات الصراف الآلي للنيابة

أرشيفية - أموال
أرشيفية - أموال

أحالت نيابة الأموال العامة العليا مسئول تغذية الأموال بشركة أمانكو إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء على أموال ماكينة الصراف الآلي واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات. 

نص أقوال مُجري التحريات 

س: وما الذي توصلت إليه تحرياتك؟

ج: أنا تحرياتي السرية توصلت إلى صحة قيام المتهم باختلاس مبلغ مالي حال عمله بشركة أمانكو لنقل الأموال بصفته المسئول عن تغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقدية وأنه موظف بالشركة ومؤمن عليه حال ارتكابه الواقعة حال كون مال الشركة من أموال الشركات المساهمة وهذا ما توصلت اليه تحریاتی

س: متي وأين حدث ذلك؟

ج: تحرياتي السرية توصلت إلى ارتكاب المتهم واقعة اختلاس أموال الشركة التي في عهدته خلال فترة عمله بالشركة بشهر نوفمبر 

س: ما طبيعة أموال الشركة الشاكية؟

ج: هي شركة مساهمة مصرية

س: وهل تشارك الدولة في نصيب في ذلك المال؟

ج: لا

س: وما طبيعة عمل المتهم تحديدًا؟

ج: توصلت تحرياتي إلي أنه هو موظف والمسئول عن تغذية ماكينات الصراف الآلي بالشركة بخط مصانع واحد

س: وهل توجد ثمة علاقة عمل تعاقدية بين المتهم والشركة؟

ج: توصلت تحرياتي إلى أنه شغال بعقد عمل محدد المدة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع مسئول تغذية ماكينات الصراف الآلى بشركة أمانكو – التي تساهم فيها عدة جهات عامة اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

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