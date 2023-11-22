بعد حملات المقاطعة| تحرك مفاجئ بأسعار شاي العروسة للمرة الرابعة

رفعت شركة شاي العروسة أسعار عبوات الشاي في مصر للمرة الرابعة هذا العام، مستغلة إقبال المواطنين على شرائهم على منتجاتها، وأيضا بالتزامن مع حملات المقاطعة ضد شركة شاي ليبتون الأجنبية.

شاي العروسة

سعر شاي العروسة

وأكدت مصادر، أن الشركة رفعت سعر كرتونة شاي العروسة 264 جنيها في نوفمبر الحالي 2023، حيث وصل سعر الكرتونة إلى 2340 جنيها، بدلا من 2076 جنيها.

ورفعت الشركة سعر شاي العروسة وزن كيلو بنحو 20 جنيها، ليصل سعره إلى المستهلك بنحو 210 جنيهات، فيما ارتفع سعر ربع كيلو شاي العروسة 5 جنيهات إلى 55 جنيها للمستهلك بدلا من 50 جنيها، بينما زاد سعر عبوة الشاي ثمن كيلو 1\8 بنحو 3 جنيهات.

وفي يونيو الماضي، رفعت شركة شاي العروسة أسعار الشاي، للمرة الثالثة في 2023، ليصل سعر كرتونة شاي العروسة إلى 2076 جنيها بزيادة بنحو 157 جنيها في ذلك الوقت.

حملات مقاطعة ضد شاي ليبتون

وخلال الأيام الماضية، ظهرت حملات مقاطعة شرسة ضد شركة شاي ليبتون مصر بسبب المنشأ الأجنبي للعلامة التجارية، على خلفية الحرب على غزة ومقتل نحو 15 ألف شخص مدني في فلسطين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحلت شركة شاي ليبتون في مقدمة قائمة الشركات التي طالب ملايين المصريين بمقاطعتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورجح التجار تراجع الحصة السوقية لشركة شاي ليبتون في مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر لصالح شاي العروسة ومنتجات الشركات الأخرى، وبخاصة أن ليبتون كانت صاحبة الحصة السوقية الأكبر في المدن المصرية.

شاي العروسة

تراجع مبيعات شركات أمريكا بمصر

وبسبب تراجع المبيعات الخاصة بمنتجات الشركات الأجنبية وابتعاد شريحة كبيرة من المصريين عن الماركات التي تحمل أسماء شركات أجنبية، يواصل الوكلاء تقديم عروض وخصومات ضخمة وصلت في بعض المنتجات إلى أكثر من 50%.

وبخلاف ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الخصومات الضخمة التي أعلنها ستاربكس، فقد أعلنت مصانع إريال وبرسيل وباقي المنتجات المتخصصة في مجالات متعددة عن تخفيضات كبيرة.

ولم تكتف الشركات الكبرى بتقديم عروض وتخفيضات، لكن لجأت بعضها وللمرة الأولى، إلى وقف مؤقت لتحصيل قيمة البضائع التي يتم توزيعها على التجار، بعد أن رفض بعضهم تنزيل منتجات جديدة من مندوبي الشركات، وهو ما أدى إلى مخاطبة الموزعين الشركات الأم، والتي اقترحت تقديم تسهيلات جديدة وهي توزيع البضائع دون الحصول على أموال لحين بيع البضائع الموجودة لديهم.