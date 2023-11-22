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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«أساسيات العرض والإلقاء» في ورشة عمل لطالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالسادات

سفراء الأزهر
سفراء الأزهر

عقد اليوم «مشروع سفراء الأزهر»، التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورشة عمل، بعنوان: «أساسيات العرض والإلقاء» لطالبات كلية الدراسات الإسلامية بالسادات، ألقتها تسنيم عمار، نائب مدير المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بحضور عدد ٥٠ طالبة وعضو هيئة تدريس.

أساسيات العرض والإلقاء

 وتأتي هذه الورشة في إطار إيمان المنظمة بأهمية تفعيل دورها في إخراج أزهري قادر على الوقوف والتحدث أمام الجمهور بشكل يستطيع من خلاله أن يكون أكثر إقناعا بما يقدمه من أفكار ومهارات؛ حيث يعتبر فن التحدث أمام الجمهور هو باب من أبواب النجاح في الحياة.

زتناولت الورشة التركيز على اكتساب مهارات العرض والإلقاء الفعال والمؤثر في الآخرين، والتحدث بطلاقة وبأسس صحيحة، وكسر حاجز الخوف والخجل عند الوقوف والتحدث أمام الآخرين، وطريقة الإعداد والتحضير الجيد للمادة العلمية، والتعرف على مراحل العرض من الافتتاحية حتى الختام، واستخدام لغة الجسد من الإشارات حتى تعبيرات الوجه، والأداء الصوتي من حيث الشدة والسرعة والتباين، قواعد الإجابة على أسئلة الحضور، وطريقة التصرف الصحيحة عند الخطأ أو معارضة أحد المستمعين أو انتهاء الوقت قبل إنهاء الحديث.

من جانبها أكدت تسنيم عمار، على أهمية التعاون بين المنظمة ومؤسسة «إنجاز مصر» في تأهيل وتدريب الشباب في شتى المجالات للدخول في سوق العمل بأقدام ثابتة وخبرات مكتسبة، كما وجهت الشكر الى أمل زكريا مسئول مشروع سفراء الأزهر بالكلية؛ لجهودها المبذولة في تنفيذ ورش العمل بالكلية.

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ورشة «مهارات من جوجل» بمقر «كلية الزراعة بالسادات» 

كما عقد اليوم مشروع «سفراء الأزهر» ورشة عمل لطلاب كلية الزراعة بالسادات، تحت عنوان «مهارات من جوجل» بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» بمشاركة ١٢٠ طالبا.

وحاضر في الورشة المهندس عمرو الشرابي -المدرب المعتمد بمؤسسة إنجاز مصر.

وخلال محاضرته تناول كيفية تطوير إستراتيجية التعليم على الإنترنت وذلك باتباع عملية الوعي والتفكير وكيفية ضمان فعاليات تصميم المواقع الإلكترونية، كما تناول أدوات التسويق الرقمي المتوفرة وذلك من خلال بعض التطبيقات الإلكترونية التي تساعد المتدرب على الملاحظة والتركيز واتخاذ القرار الصائب.

كما أوضح أهم المهارات المطلوبة في المجال الرقمي وأساسيات الرموز البرمجية والتواصل الفعال.

وبين للمتدربين كيفية إعداد السيرة الذاتية وأهمية استخدام التكنولوجيا بشكل صحي وفعال فيما يحقق أفضل النتائج الممكنة.

وقام المحاضر بعرض نماذج توضيحية وفتح مجال للحوار لقياس مدى استيعاب المتدربين فيما تم مناقشته خلال ورشة العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني الدمهوجي أستاذ الإرشاد بكلية الزراعة بالسادات، د. عباس أبوضيف - مسئول مشروع «سفراء الأزهر» بكلية الزراعة بنين بالقاهرة، ود/ محمد الشاعر مسئول مشروع سفراء الأزهر بكلية الزراعة بالسادات. 

الأزهر مشروع سفراء الأزهر منظمة العالمية لخريجي الأزهر اكتساب مهارات العرض والإلقاء إنجاز مصر

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