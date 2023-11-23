مفاجأة.. أزهري: المتسول في الشارع آثم والمتصدق مشارك معه

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسمية بجامعة الأزهر، إن الله جعل الكرامة لبني آدم مسلمين وغير مسلمين، مشيرا إلى أن الإسلام والشرائع كلها تحض على بذل المجهود لنيل المقصود بعرق الجبين وكد اليمين، قائلا: "تنازل الإنسان عن كرامته وعزته ويرفض العمل الشريف ويجري في بطالة وعطالة وراء استجداء الناس فهو أمر محرم ومجرم وصاحبه يأثم".

وطالب "كريمة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" ، المواطنين بضرورة التحري فيمن يتلقى الصدقات للأشخاص في الشوارع والطرقات، مشددا على ضرورة عدم الانخداع في المحاولات والأعيب من قبل المتسولين في الطرقات أو إشارات المرور وإعطاءهم أموال بحجة أنهم يحتاجون.

وتابع، أن المجتمع المدني به جمعيات ومؤسسات خيرية يدفع إليها الأموال نظير سندات وهي تدفع للمستحقين للزكاوات، أما من في الطرقات وإشارات المرور وأمام المساجد لا يدفع لهم أموال، قائلا: "المستول آثم والمتصدق عليه آثم، يعني أن المباشر للآثم هو من يعينه على الآثم والجريمة مشارك له في الآثم".

فعل يبطل الصدقة وتحرمك من ثوابها



قالت دار الإفتاء المصرية، إن المن والأذى يضيعا ثواب الصدقة، وحذر الله تعالى بذلك في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 264، بقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» (سورة البقرة الآية 264).

وأضافت دار الإفتاء، أن بطلان الصدقة بسبب المن والأذي ورد بنص صريح بالآية.

أسباب بطلان الصدقة

هو المن والأذى وإراقة ماء وجه الفقير، فإذا أراق الشخص ماء وجه الفقير، فإن صدقته تبطل، أي لا يكون لها قيمة يوم القيامة وتتحول إلى عذاب على الشخص المتصدق، قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر».

المن هو المعايرة، والأذى بمعنى أن هناك كلام يؤذي الفقير وطريقة تسيء إليه، فأبي كان يقول اذهب إلى الفقير لتعطيه ولا تناديه، واعطيه باليد اليمنى وليس باليد اليسرى ولا تضع يدك فوق يده ولكن تحتها، ولا تنظر لوجهه، حتى لا تجرحه ولا تطلب الأجر إلا من الله تعالى.

فالمن والأذي يبطل الصدقة ويمنع ثوابها عن المسلم الذي يتبع صدقته بإيذاء للغير أو المن عليهم، فالمن جزء من الأذى، وهو ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع، كأن يقول الشخص: قد أحسنت إليك وفعلت لك كذا وكذا.