يجعلك في معية الله.. دعاء الحفظ من العين والحسد ردده يوميا

بين القرآن الكريم في مواضع كثيرة أن هناك حسد وعين، ومنه قوله- تعالى-: "ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم"، وأيضا قوله- تبارك وتعالى-: "أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما".

والحسد من الأمور الثابتة في السنة النبوية أيضا، حيث ورد عن عن الزبير بن العوام، أنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين".

دعاء يحفظك من الحسد



« أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر».

« أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة».

« أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه ونفثه».

« بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم »

« اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري».

« اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه».

« بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين».

« أعوذ بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض».

« أعوذ بكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق، وذرأ، وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير، يا رحمن ».

« أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفي كل مريض».



سورة تبعد الحسد والعين

الحسد من الأمور الثابتة في السنة النبوية حيث ورد عن عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين"..

كما أخرج الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيصيب أمتي داء الأمم قالوا: يا نبي الله وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج"، ولقد نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الحسد فقال: "إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب"، وأيضا ما رواه أنس أن النبي قال: "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا".

وسورة البقرة من أعظم سور القرآن الكريم التي يحفظ بها الإنسان نفسه من كافة الشرور، حيث تأتي يوم القيامة تدافع عن صاحبها، ولا يقدر عليها البطلة أى السحرة، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي يقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان 3 ليال.

وقد بشر النبي قارئها بأن له بكل حرف حسنة، فقال :"لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف"، ومن أرد البركة والخير في كل شيء عليه بالقرآن فلك أن تقرأ وردا يوميا من القرآن ولسورة البقرة خاصة عجائب في قراءتها، فإن الشياطين تنفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وتحفظ الذي يقرأها من السحر، ومن قرأها في الصباح بعد صلاة الفجر حفظه الله بها من الشياطين حتى يمسي ومن قرأها مساء قبل صلاة المغرب حفظه الله من الشياطين حتى يصبح، ومن قرأها بتدبر متيقنا بها وتفهم معانيها شفي من كل سوء أصابه من مرض أو سحر أو مس أو قلق أو اكتئاب ثم تشعر بالسعادة والرضا بعد قراءتها.

غير أن فيها مواضع خاصة لها أثر كبير في الحماية من الحسد، منه: آية الكرسي، إذ يسن للمسلم قراءتها والإكثار منها، لأنها حافظة للإنسان من الحسد والسحر وما شابه، والآيتين الأخيرتين فقد ثبت في الحديث الصحيح أن من داوم على قراءة هاتين الآيتين؛ كانتا له كافية وحافظة من كل شر، ومانعة من الحسد والعين.