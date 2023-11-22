تغييرات في القيادة العسكرية.. زيلينسكي يتحرك لرفع كفائة الجيش الصحية

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء تغييرات عملية عاجلة في جيش أوكرانيا بعد أن أقال قائد القواتالطبية إثر انتقادات مستمرة من قبل الأطباء العسكريين عن سوء جودة الإمدادات لجنود البلاد. حسبما ذكرت صحيفة“فايننشال تايمز” البريطانية.

وتلت الدعوة زيارة غير معلنة إلى كييف من قبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وجنرال كبير يوم الاثنين. وأكد أوستنللقادة الأوكرانيين على "الدعم الثابت" من واشنطن بينما يتوجهون إلى حملة عسكرية شتوية صعبة ضد القواتالروسية.

وأعلن زيلينسكي عن التغيير في القيادة خلال خطابه المسائي يوم الأحد، وقال إن إقالة اللواء تيتيانا أوستاشينكووالحاجة إلى تغيير داخل القوات الطبية العسكرية كانت "واضحة". وأضاف: "لقد تم مناقشة هذا مرارا وتكرارا فيالمجتمع، ولا سيما في مجتمع أطبائنا العسكريين - هناك حاجة إلى مستوى جديد من الدعم الطبي لجنودنا".

وقال الأطباء العسكريون لصحيفة "فاينانشيال تايمز" في أكتوبر إن سوء جودة الإمدادات ونقص التدريب الطبي كانايكلفان حياة الجنود على الخط الأمامي، بينما تواصل أوكرانيا حملتها المضادة المتعثرة التي تهدف إلى استعادةالأراضي وردع الهجمات الروسية المتزايدة في شرق البلاد.

وقال الأطباء إن الضمادات الرخيصة، والعديد منها مصنوعة في الصين، قد غمرت أوكرانيا ووصلت إلى مجموعاتالإسعافات الأولية للجنود. وبينما لا تكشف أوكرانيا عن أرقام الخسائر البشرية، تقدر الولايات المتحدة أن نحو 130000 جندي أوكراني أصيبوا وقتل نحو 70000 منذ أن أطلق الرئيس فلاديمير بوتين الهجوم الروسي. ويعتقد أن الجيشالروسي قد فقد نحو 120000 جندي، مع إصابة 280000 آخرين، وفقا لتقديرات أمريكية.

وكانت زيارة أوستن إلى أوكرانيا، برفقة الجنرال كريستوفر كافولي، رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا والقائدالأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، هي الثانية منذ اندلاع الصراع. وتعد واشنطن أكبر داعم سياسي وعسكريلكييف، حيث قدمت أكثر من 74 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية والدعم المالي.

وشملت الحزمة التي أعلنها أوستن في هذه الزيارة قدرات إضافية للدفاع الجوي وذخيرة المدفعية والأسلحة المضادةللدبابات ومعدات أخرى. ووصف زيلينسكي الاجتماع مع الاثنين بأنه "مثمر للغاية". وقال: "بالطبع، ناقشنا الوضععلى ساحة المعركة وآفاقه - كيف يمكننا تعزيز قدراتنا الدفاعية وقدرتنا على التقدم".

وأضاف أنه ممتن للمساعدة العسكرية الأمريكية الأخيرة. وقال: "على وجه الخصوص، سيكون هناك المزيد من المدفعية - قذائف مطلوبة الآن".

وتعهد الرئيس جو بايدن بدعم أوكرانيا في معركتها ضد قوات روسيا المحتلة "طالما استمر الأمر". لكنه يواجه تحدياتفي الكونجرس، حيث يعارض بعض النواب الجمهوريين استمرار المساعدات لأوكرانيا أو يريدون وضع شروط علىالمساعدة.

وقال أوستن بعد لقائه زيلينسكي: "سنواصل، جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، دعم احتياجات أوكرانيا العسكريةالعاجلة والمتطلبات الدفاعية على المدى الطويل".

وجاء تغيير الجيش الأوكراني الأخير بعد أن التقى زيلينسكي بوزير الدفاع المعين حديثا روستم أوميروف لمناقشةأولويات أوكرانيا العسكرية، والتي ستشمل إعطاء الأولوية للضمادات عالية الجودة والتدريب الأفضل والرقمنة والاتصالالأوضح وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي.

وكتب أوميروف على فيسبوك بعد لقائه مع الرئيس: "لا يوجد مجال لمثل هذه المشاكل مثل الضمادات الرديئة". وقالزيلينسكي: "لن يكون هناك الكثير من الوقت لانتظار النتائج.. يجب إجراء التغييرات بسرعة".