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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير الري السابق: الدولة اتخذت قرارًا بتحلية مياه البحر في تنمية سواحل مصر

وزير الري السابق
وزير الري السابق

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، أن المحور الرابع من الخطة الاستراتيجية لملف المياه هو تهيئة البيئة المناسبة.

 

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وأضاف "عبدالعاطي" في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنا نحتاج بيئة تشريعية مناسبة، غيرنا قانون الري القديم، وتغيير القانون كان حلمًا في وزارة الري على مدار 30 عامًا".

 

وتابع: "اتعمل قانون شامل يحدد ضوابط استخدام المياه، كنا على الأرض مثل هولندا لكن لا توجد حوكمة والروابط كانت على الورق فقط لكن الآن هناك قانون يحدد كل ذلك".

 

وأضاف محمد عبد العاطي، أن الدولة المصرية اتخذت قرارًا في عام 2016 أن تكون التنمية على الساحل الشمالي وكل سواحل مصر عبر تحلية مياه البحر.

 

وأضاف عبد العاطي : "كل القرى السياحية الموجودة في البحر الأحمر تحلية مياه البحر" مشيرًا إلى أن التحلية تحتاج إلى طاقة.

وتابع: "الدولة تحتاج إلى مصادر طاقة رخيصة من أجل توفير المياه للناس وعمل تنمية لذلك تم اتخاذ هذا القرار".

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