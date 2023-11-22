وزير الري السابق عن أزمات السيول السابقة: الرئيس قالي مش عاوز حل مسكن

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن تصميم سدود تخزين المياه كان يتم حسابه على أعلى كمية أمطار تنزل خلال 50 سنة، لكن مع التغيرت المناخية المتطرفة صممنا السدود على أعلى كمية أمطار في 100 سنة.

وأضاف عبد العاطي في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نضع في الاعتبارات التكلفة والبعد الاقتصادي للإنشاء" مؤكدًا أن السدود تخفف كثيرًا من تأثير السيول والفيضانات.

وأكد أن أزمات السيول اختفت من مصر بفضل تلك المشروعات، متابعًا: "الرئيس كان يقول عن أزمات غرق بعض المحافظات بسبب السيول أنا مش عاوز حل مسكن أنا عاوز حل نهائي ومش عاوز أشوف المشكلة دي تاني".

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي وفرلي كل التكاليف" مشيرًا إلى أن هذه بنية تحتية استفدنا منها تخزين كميات من المياه والناس استفادت وحمينا مدن مثل الغردقة ومرسى علم وجنوب وشمال سيناء.