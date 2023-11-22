وزير الري السابق: توجيه الرئيس السيسي فترة عملي كان توفير المياه للمصريين

قال محمد عبد العاطي وزير الري السابق، إنه في أول جلسة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي استمرت 3 ساعات، طلب مني أن أقول كل ما لدي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي مستمع جيد جدا، يركز في الأرقام بشكل ممتاز، ويناقش كل مشكلة، ويسأل عن رؤيتي لكل الحلول الممكنة، واتفقنا على منهج العمل في الوزارة.

وتابع أن الاتفاق كان على كيفية توفير المياه للمصريين من حيث الكمية والنوعية والتوقيت، فالمياه هي الأساس للزراعة، فكيف تصل للمزارع، كيف تصل للبيوت والمصانع، فكان الهدف هو تحقيق الأمن المائي، وكيف أمتص صدمات الفيضانات والجفاف.

