وزير الري السابق يكشف كواليس أسبوع القاهرة للمياه الذي بدأ في 2017

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن المصارحة في الحديث هو مبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدليل على ذلك المصارحة التي حدثت في أزمة الكهرباء والمياه وغيرها.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة تحرص على قول الحقيقة بالكامل علانية ، ونتيجة هذه الصراحة المطلقة المواطنين استجابوا بلدعوات الترشيد في استهلاك المياه.

وتابع:" اسبوع القاهرة للمياة الذي بدأ في ٢٠١٧ كان يأتي مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، وكان الرئيس حريص على أن يلتقي بهم، وكان هذا اللقاء بحضور رئيس المجلس العالمي للمياة، وقيل لي من قبل الحضور أنهم لم يروا رئيس من قبل متعمق في ملف المياه مثل الرئيس السيسي، وبالتالي الرئيس كان مدرك لكافة التفاصيل، وكان الرئيس يعلن أن هذه القضية متعلقة بالأمن القومي المصري".

سد النهضة

وتابع:" اتفاق المباديء اتفاق سياسي قانوني يضع إطار عام للتفاوض لمدة محددة للوصول لاتفاق ملىء وتشغيل السد، هذا الاتفاق معلن وتم وضعه على صفحة الهيئة العامة للاستعلامات، كما نشرته وزارة الخارحية في الأمم المتحدة، لذا هذا الاتفاق ليس سري على الإطلاق".

وأشار إلى، أن الدولة المصرية أمامها الكثير من الحلول الخاصة بسد النهضة ولكنها ملتزمة ببعض العوامل والمبايء منها اتباع مصر اسلوب حسن الجوار، حرص مصر على التنمية الداخلية والتنمية بكافة الدول الإفريقية بحوض النيل، ومصر دولة سلام وتعاون ومحبة ولا تريد الخروج من هذا الإطار، ولهذا قطع صلة التفاوض لن يكون بالخير على الجميع.