محمد عبد العاطي: رفضت تولي وزارة الري وقت الإخوان لهذا السبب |فيديو

قال محمد عبد العاطي وزير الري السابق، إن الوزارة عُرضت عليه في فترة حكم الإخوان لكنه رفض، لأن المناخ العام وقتها لم يكن جيدًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه التقى الراحل الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، وبعد استعراض سيرته الذاتية قال له أنت ستتولى وزارة الري.

وأوضح أنه في البداية كان يريد أن يرفض، لكن الدكتور شريف قال له "البلد محتاجاك"، فقبل على الفور التكليف، وقال إنه سيعتبرها فترة تجنيد ثالثة، وكان اختيار الوزراء يتم بعد فحص مُركّز ومقابلات شخصية عدة وتحليل للشخصية، وفوجئت بتحليل لشخصيتي بأنني شخص يحب المُواجهة، ولم أكن أعرف هذا عن نفسي، وحين توليت المنصب تأكدت من ذلك.