وزير الري السابق: 110 ملايين مواطن يعيشون على مياه النيل بشكل كامل

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن مصر هي الدولة الأكثر جفافاً في العالم، وبالتالي يمكن القول أن ١١٠ مليون مواطن يعيشون ويعتمدون على مياه نهر النيل بصورة كاملة، وبالتالي أزمة سد النهضة قضية محورية لدى المصريين.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه من أولى بنود اتفاق الملء والتشغيل الخاص بسد النهضة التعامل مع فترات الجفاف وفترات الفيضان والمعدلات المتوسطة، ضرورة وجود آلية للفض والمنازعات حيث إذا حدث نزاع على المياه أو غيرها من الأسباب.

وتابع محمد عبد العاطي: يجب أن يكون هناك آليه سريعة لفض النزاعات، وهذه الآلية يتوقف عليها بعض العوامل مثل أعضاء هذه الفرقة المخصصة لفض النزاع، الوقت المخصص لفض النزاع، مدى جدية التنفيذ في القرارات، وهذه البنود اتفقت عليها الدول بما فيها مصر في واشنطن، وكان هذا الاتفاق كامل شامل.

وتابع:" جدول الملىء مشروط، بحيث لا تموت دول المصب، وهناك مقولة شهيرة لي متمثلة في كتر الميه دمار وقلتها موت".