عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: في كل مرة أقابل الرئيس السيسي أستلهم من حكمته وبصيرته

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل رؤساء البرلمانات العربية

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن إعجابه الشديد بشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي وما يلمسه دائما في شخصيته من عزيمة وإصرار على المضي قدما للأمام.

وقال "العسومي"، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، "منذ أن توليت رئاسة البرلمان العربي حتى الآن، تشرفت بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خمس مرات".

وتابع رئيس البرلمان العربي “في كل مرة، ألمس في شخصه الكريم عزيمة أقوى وإصرارا أكبر على المضي قدماً إلى الأمام، ودائماً ما أستلهم من حكمته وبصيرته ورؤاه الثاقبة، شعاع من النور والأمل واليقين في قدرتنا على التغلب على كافة التحديات التي تواجه أمتنا العربية، وهو ما يمثل حافزاً ودافعاً لنا نحو بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة مصالح شعبنا العربي والدفاع عن قضاياه”.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس البرلمان العربي رئيس جمهورية مصر العربية رئيس جمهورية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

قرار عاجل بشأن المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

بعد صندوق النقد.. مصر تحصل على دعم مالي ضخم من اليابان

تعليق صادم من ناقد رياضي: محمد صلاح أقوى من الأهلي

ترشيحاتنا

صحيفة سودانية: اشتباكات الفاشر أدت إلى نزوح أكثر من 70 ألف شخص

رئيس الوزراء يستقبل نظيره البيلاروسي بمطار القاهرة

"خريجي الأزهر" تكرم مؤسسة أبو العينين لدورها في رعاية الطلاب الوافدين وحفظة القرآن

رئيس القومي للامتحانات ينفي اختراق حسابه الشخصي عبر فيس بوك|ويحذر من الشائعات

سمير صبري: الدفعة الجديدة من أموال مشروع رأس الحكمة تساهم في ضبط سعر الصرف

خلال ساعات.. عزة مصطفى تزف بشرى سارة عن الهدنة في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادثة المروحة.. السبب في احتلال فرنسا للجزائر.. ما القصة؟

نادية الجندي تبهر متابعيها بفستان ملفت| شاهد

موجودة فى كل بيت .. وصفة طبيعية خارقة تخلصك من الدوالى

ذهبي لامع.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بفستان جذاب

فيديو

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ