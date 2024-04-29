رئيس البرلمان العربي: في كل مرة أقابل الرئيس السيسي أستلهم من حكمته وبصيرته

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن إعجابه الشديد بشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي وما يلمسه دائما في شخصيته من عزيمة وإصرار على المضي قدما للأمام.

وقال "العسومي"، في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، "منذ أن توليت رئاسة البرلمان العربي حتى الآن، تشرفت بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خمس مرات".

وتابع رئيس البرلمان العربي “في كل مرة، ألمس في شخصه الكريم عزيمة أقوى وإصرارا أكبر على المضي قدماً إلى الأمام، ودائماً ما أستلهم من حكمته وبصيرته ورؤاه الثاقبة، شعاع من النور والأمل واليقين في قدرتنا على التغلب على كافة التحديات التي تواجه أمتنا العربية، وهو ما يمثل حافزاً ودافعاً لنا نحو بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة مصالح شعبنا العربي والدفاع عن قضاياه”.