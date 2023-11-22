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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الري السابق: جركن المياه في طابا كان بـ30 جنيه قبل مشروعات التخزين

صدى البلد

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا،  إن المحور الثالث من الخطة الاستراتيجية لملف المياه تنمية الموارد المائية.

 

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وأضاف عبد العاطي في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "على سبيل المثال سقوط الأمطار كان يمثل أزمة، وشهدنا ذلك في تدمير فنادق في طابا في 2014 وعام 2015 في غرب الدلتا والإسكندرية، و2016 في رأس غارب" مؤكدًا أن الدولة لم تصمت حيث تم إنشاء مشروعات للحماية من السيول.

 

وأكد أن فائدة هذه المشروعات حماية المدن وأيضًا نخزن المياه ونستخدمها في خزان جوفي، متابعًا: "ذهبت إلى طابا السد كان مليان سألت البدو كنتوا بتجيبوا مياه منين قالي كنت أشتري الجركن بـ30 جنيهًا".

وتابع: "بدأت الزراعة حول تلك السدود وجفاف الآبار بدأ يقل في سانت كاترين وجنوب سيناء، عملنا أعمال حماية في جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والصعيد لتقليل التأثير وليس منعه". 

وتابع: "لو بيستخدم جيركن مياه كل يوم في 30 يوم بـ900 جنيه، يبقى كدة الدولة وفرت له الـ900 جنيه بعمل تلك المشروعات".

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