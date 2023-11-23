صحفي نيجيري: تعاقد بيسيرو يشترط بلوغه نهائي أمم أفريقيا للاستمرار.. فيديو

أكد أوساسو أوبايوانا، صحفي نيجيري في موقع «بي بي سي» البريطاني، أن منتخب نيجيريا يعاني مع الإدارة داخل الاتحاد النيجيري، معتبرًا أن حظوظ منتخب النسور في التنتويج بلقب كأس أمم أفريقيا ضعيفة، وأنه لا يُرشح نيجيريا للتتويج باللقب.

وقال الصحفي النيجيري، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «كنت في أستراليا من أجل كأس العالم للسيدات، وخلال أحد أيام الراحة من المباريات قابلت أرسن فينجر وقال لي إن النيجيريين هم من أكثر من حققوا النتائج في تاريخ كرة القدم ومع كل هذه المهارات كان يجب أن تكون نيجيريا من القوى العالمية في العالم».

وأردف قائلًا: «لكن إذا كنت تمتلك المهارة ولا تمتلك الإدارة فلن تحقق شيئًا، وهو ما يعاني من الاتحاد النيجيري».

وحول البداية السيئة لمنتخب نيجيريا في تصفيات كأس العالم 2026، بتعادلين مخيبين أمام ليسوتو وزيمبابوي، قال أوبايوانا: «منتخب نيجيريا لديه مشكلة كبيرة نحن لدينا مهاجمون على مستوى عالمي وهم الأفضل في العالم، لكن لن تفوز بالهجوم فقط من دون أن تمتلك منظومة دفاعية أو خط وسط».

وأشار الصحفي النيجيري إلى أن بيسيرو لم يجد التوازن في الفريق، مضيفًا: «نحن محظوظون أن رواندا هزم جنوب أفريقيا ولو كانت النتيجة معكوسة لا أعلم إذا كان لمنتخب نيجيريا حظوظًا في التأهل أم لا».

وتابع قائلًا: «لا أعتقد أن بيسيرو سيكون مسؤولًا عن منتخب نيجيريا في يونيو المقبل مع عودة تصفيات كأس العالم».

ولفت الصحفي النيجيري أن تعاقد بيسيرو مع الاتحاد النيجيري يشترط بلوغه نهائي كأس أمم أفريقيا، وإلا سيتم فسخ تعاقده.

وحول مسألة مفاوضات الزمالك مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب نيجيريا، قال أوبايوانا: «سمعت عن مسألة مفاوضاته مع الزمالك، وحينما سُئل عن هذا الأمر في نيجيريا أنكره تمامًا».

وحول الرواتب التي تُدفع للمدربين الأجانب في الاتحادات الأفريقية، ومن بينهم البرتغالي روي فيتوريا، قال أوساسو أوبايوانا: «شعرت بالصدمة بعد معرفتي بقيمة عقد روي فيتوريا مع منتخب مصر، أنا متفاجئ بالمبلغ الذي تدفعونه للمدرب الخاص بكم إذا كنت ستجلبون مدربًا أوروبيًا، اذهبوا إلى شخص لديه سجل، وشخص يستطيع أن يتكيف مع كرة القدم الأفريقية».