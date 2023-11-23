تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية فوق طولكرم بالضفة الغربية

أفادت مراسلة “”القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بأن هناك تحليقا مكثفا للمسيرات الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع فوق طولكرم بالضفة الغربية.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية أنه تم استشهاد 227 فلسطينيا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية منذ الليلة الماضية طالت 90 فلسطينيا.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته قامت بالهجوم على ما يقرب من 300 هدف لحركة "حماس"، من بينها مراكز قيادة عسكرية ومخازن أسلحة، خلال يوم.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، نشر عبر قناته على تطبيق "تلجرام"، أنه "خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تمت مهاجمة الأهداف من الجو، في اليوم الأخير، بما في ذلك مقر العمليات، وأنفاق قتالية تحت الأرض، بالإضافة إلى مستودعات ومواقع تصنيع للعبوات الناسفة ومواقع إطلاق مضادات للدبابات".