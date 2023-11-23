أحمد حجازي في القائمة الأولية لـ اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن قائمته الأولية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تتضمن 35 لاعبًا يمثلون مجموعة من الخبرات والمهارات. وما جعل هذا الإعلان يتصدر عناوين الأخبار هو عودة اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي، الذي عاد إلى التدريبات الجماعية بعد غياب دام لسبعة أشهر بسبب إصابة في الرباط الصليبي.

عودة بعد فترة طويلة من الغياب

حملت عودة حجازي إلى التدريبات الجماعية واجتماعه مع زملائه في اتحاد جدة معنى كبيرًا للجماهير، خاصةً في ظل الفترة الصعبة التي مر بها اللاعب بسبب الإصابة.

يُشار إلى أن آخر مشاركة لحجازي كانت في شهر مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين كان يعمل بجد على استعادة لياقته البدنية والعودة بكل قوة.

مشاركة في كأس العالم للأندية

وفي تطور يضيف إلى أهمية هذه العودة، جاء اسم أحمد حجازي ضمن اللاعبين الذين سيمثلون اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، وهو أمر يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب من قبل الجهاز الفني وإدارة النادي.