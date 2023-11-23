ويجز يفوز بتصنيف فوربس الشرق الأوسط لأول مرة.. فيديو

قالت الإعلامية نهاد سمير ، خلال فقرتها الفنية اليوم، إنه تم فوز مغني الراب المصري أحمد علي "ويجز"، بتصنيف فوربس الشرق الأوسط.

"ويجز" أعلن عن مقاطعته لـ"فيسبوك"

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن "ويجز" أعلن عن مقاطعته لـ"فيسبوك" و "ماسينجر" تضامناً مع غزة.

و تابعت:" ويجز قال في إستوري على موقع إنستجرام، حذفت فيسبوك و ماسينجر، أشعر بالخجل لإستخدامي إنستجرام، وقال حذفتهم بسبب الإرادات التي تأخذها شركة ميتا، وتستثمر هذه الأموال للإبادة الجماعية لشعب فلسطين".

