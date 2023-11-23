غدا الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن مناطق : “عمرو بن العاص٢، صلاح أبو حسين ٣، المنشية” وذلك لمدة ٨ ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٤/ ١١ / ٢٠٢٣ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٣.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بالخط قطر ٤٠٠ مم بشارع منشأة البكاري، والمتعارض مع مسار المحور.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.