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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة .. خبر عاجل بشأنه الآن

جدول امتحانات شهر
جدول امتحانات شهر نوفمبر

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة ، حيث ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور إعلان أي تفاصيل رسمية بشأنه .

وقد بدأت مدارس محافظة القاهرة بالفعل ، في إعلان جدول امتحانات شهر نوفمبر محافظة القاهرة منذ قليل ، حيث تبدأ امتحانات شهر نوفمبر في مدارس إدارة عين شمس التعليمية يوم 26 نوفمبر 2023 لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، وتستمر حتى يوم 30 نوفمبر 2023 

و وفقا  لـ جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثاني الإعدادي في مدارس إدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة ، فمن المقرر أيضاً أن تبدأ امتحانات شهر نوفمبر من يوم 26 نوفمبر 2023 وتستمر حتى يوم 30 نوفمبر 2023 

ووفقا لـ جدول امتحانات شهر نوفمبر في مدارس إدارة حلوان التعليمية بمحافظة القاهرة ، تبدأ امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من 27 نوفمبر حتى 30 نوفمبر 2023 

تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية

كانت حالة من الجدل قد اثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة ، بعد أن انتشرت رسالة  في بعض المدارس بشأن صدور قرار للإدارات التعليمية تنص على تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية.

وجاء نص الرسالة المتداولة كالتالي:

تعديل هام جدا.. السادة مدراء عموم ووكلاء الإدارات 

بناءً على تعليمات وكيل أول الوزارة مدير المديرية، وحرصا على استقرار العملية التعليمية وحتى ينتهي الزملاء المعلمون من مناهج شهر نوفمبر حسب خطة المناهج الواردة من الوزارة، تقرر تأجيل امتحانات شهر نوفمبر بحيث تعقد بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مباشرة وحسب ظروف كل إدارة تعليمية.


ولوقف حالة الجدل على السوشيال ميديا ، حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على نفي كل ما هو متداول بشأن تأجيل امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لبعد الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا الإطار ، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو تعليمات رسمية للمدارس تنص على تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لبعد الانتخابات الرئاسية.

وشدد المصدر على أن امتحانات شهر نوفمبر في موعدها المحدد دون تأجيل، محذرا من الانسياق وراء الشائعات التي تحاول دائما إرباك الطلاب وقت الامتحانات، مشددا على أن أي قرارات لا بد أن تتم معرفتها من خلال البيانات الرسمية فقط بعيدا عن أي رسائل أو منشورات غير رسمية على السوشيال ميديا.

وقال المصدر إلى أن جداول مواعيد امتحانات شهر نوفمبر  تضعها وتعلنها المديريات والإدارات التعليمية والمدارس وفقا لظروف كل محافظة.

وأكد المصدرأنه بشأن الانتخابات الرئاسية، فقد اكتفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال خطاب رسمي عاجل لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المصدر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شددت على مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، خلال هذا الخطاب الرسمي، على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من اي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

وقال المصدر: “طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال خطابها للمديريات، بأن يقوم مديرو مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن”.

جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
جدول امتحانات شهر نوفمبر
امتحانات شهر نوفمبر امتحانات شهر نوفمبر نوفمبر امتحانات شهر

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