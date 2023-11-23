قيادي بحركة فتح: الهدنة فرصة لالتقاط الأنفاس بعد الحرب المسعورة على غزة

أشاد الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستاد القاهرة الدولي خلال فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين"، مشيرا إلى أنه وضع حل الأزمة الفلسطينية التي تطلب فتح آفاق سياسية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة للعيش في أمان وسلام.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جش الاحتلال يمارس استفزازاته ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وهو ما نتج عنه انفجار 7 أكتوبر، لافتا إلى أن عدد الشهداء سيرتفع إلى 20 ألف بعد استخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

تابع القيادي في حركة فتح الفلسطينية، مصر والدوحة بذلا جهودا كبيرة من أجل الوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبدأ في الساعة السابعة من صباح غد الجمعة لمدة 4 أيام، وستكون فرصة لالتقاط الأنفاس بعد 48 يوما من الحرب المسعورة على القطاع.

