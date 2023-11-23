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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر تقف في خط الدفاع الأول لأمننا القومي..فيديو

محمد أبو سمرة رئيس
محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني

قال محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن مصر الشقيقة الكبرى للعرب، معقبا: "كل التحية والإجلال والإكرام والحب والتقدير لموقف مصر والرئيس السيسي".

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برلمانية: رسائل الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية قوية وحاسمة

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أبو العينين: الرئيس السيسي أعلن ثوابت الموقف المصري من اليوم الأول لحرب غزة

وأضاف محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "وكل التحية للرئيس السيسي البطل العربي القومي الفارس الشهم الذي تصدي منذ الثانية الأولى للعدوان لأعظم وأخطر وأكبر وأشد مخطط كان يستهدف القضية الفلسطينية".

 

وأشار: "الرئيس السيسي تصدى لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني"، مؤكدا: "مصر تقف في خط الدفاع الأول للأمن القومي الفلسطيني".
 

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