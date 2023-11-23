رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر تقف في خط الدفاع الأول لأمننا القومي..فيديو

قال محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن مصر الشقيقة الكبرى للعرب، معقبا: "كل التحية والإجلال والإكرام والحب والتقدير لموقف مصر والرئيس السيسي".

وأضاف محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "وكل التحية للرئيس السيسي البطل العربي القومي الفارس الشهم الذي تصدي منذ الثانية الأولى للعدوان لأعظم وأخطر وأكبر وأشد مخطط كان يستهدف القضية الفلسطينية".

وأشار: "الرئيس السيسي تصدى لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني"، مؤكدا: "مصر تقف في خط الدفاع الأول للأمن القومي الفلسطيني".

