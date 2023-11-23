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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: رسائل الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية قوية وحاسمة

النائبة حياة خطاب،
النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال مؤتمر تحيا مصر .. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين باستاد القاهرة الدولي، جاءت قوية وحاسمة وحملت العديد من الرسائل الهامة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت عن حرصه على عدم تصفية القضية الفلسطينية، من خلال الخط الأحمر الذي أعلن عنه حول رفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وأكدت النائبة حياة خطاب، أن الموقف المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية والاشقاء في فلسطين موقف تاريخي وراسخ ومؤثر للغاية، مشيرة إلى أن مصر بذلت العديد من الجهود من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن اتفاق الهدنة الانسانية الذي سيتم تطبيقه بداية من الغد نتيجة الوساطة المصرية يأتي تأكيدًا على حرص مصر على وقف نزيف الدم المستمر في قطاع غزة ، وتأكيدًا على دور مصر المحوري.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس السيسي اليوم على أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح يوما، يأتي تأكيدًا على حرص لادخال أكبر كم من المساعدات إلى الاشقاء في قطاع غزة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فلسطين مؤتمر تحيا مصر القضية الفلسطينية غزة

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