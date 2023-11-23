أبو العينين: الرئيس السيسي أعلن ثوابت الموقف المصري من اليوم الأول لحرب غزة

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أكد أنه ضد تهجير الفلسطينيين لمصر، خاصة أنه لو تم التهجير سيتم تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أعلن ثوابت الموقف المصري من اليوم الأول للحرب على غزة.

وقال محمد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إنه لا بد من العودة إلى مائدة المفاوضات، مؤكدا أنه لا بد من حلول عادلة وعاجلة.

معلومات مضللة

وتابع وكيل مجلس النواب، أن هناك تعتيما على حقوق الشعب الفلسطيني، ويتم تقديم معلومات مضللة من الإعلام العالمي.



