تفاصيل مُحاكمة عاطلين بتهمة الشروع في إنهاء حياة شخص بالقاهرة

حدّدت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة الشروع في قتل جارهما والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بمنطقة الظاهر بالقاهرة وذلك يوم 30 نوفمبر الجاري .

تفاصيل الواقعة

تلقي رجال مباحث قسم شرطة الظاهر، إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول عامل به إصابات وجروح قطعية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه واثنين من جيرانه بسبب لهو الأطفال، تطور الأمر لمشاجرة تعدى خلالها المتهمين على الأول بعصا حديدية غليظة وسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته بفقع في عينه اليسري نتج عنها عاهة مستديمة وعجز نسبته 30%، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.