حوادث

محامي صاحب محل مكرونة "أبو رجيلة": المتهم اعترف بالجريمة واستخدم "ساطور" في توجيه 7 ضربات قاتلة

ارشيفية
ارشيفية
رامي المهدي

كشف المحامي وائل حسين زكريا، دفاع أسرة المجني عليه الحاج علي أبو رجيلة صاحب محل المكرونة الشهير بحلوان، تفاصيل جلسة تجديد حبس المتهم "أحمد حلمي" المتهم بقتل موكله، والتي عقدت اليوم، حيث قررت المحكمة تجديد حبسه 15 يومًا للمرة الثانية على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة 

 

وأوضح زكريا أن المتهم، الذي ظهر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من محبسه بسجن مايو، يواجه تهمتي "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، و"حيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني"، مشيرًا إلى أن المتهم ليس من أصحاب السوابق، ولا توجد له خلفيات جنائية، إلا أنه عاطل عن العمل.

وأكد المحامي لصدى البلد، أن المتهم اعترف في بداية التحقيقات بتفاصيل ارتكابه الجريمة دون أن يقدّم دافعًا واضحًا، مكتفيًا بالإشارة إلى وجود "خلاف قديم" يعود لعام 2009، لم يكن المجني عليه طرفًا فيه، مما يجعل أقواله غير منطقية وغير كافية لتبرير الجريمة.

وأضاف أن المتهم راقب المجني عليه منذ الساعة الثامنة مساءً يوم الحادث، وتردد أكثر من مرة على موقع الجريمة حتى تأكد من تواجده بمفرده، ليباغته بساطور مسددًا له سبع ضربات قاتلة في الرأس، دون وجود سابق تعامل أو خلاف بينهما.

صاحب محل المكرونة الشهير بحلوان أبو رجيلة صاحب محل المكرونة مقتل صاحب محل قتل

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

