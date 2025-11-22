قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السلام ليس مستحيلا .. أبو العينين: غياب الدولة الفلسطينية يفتح المجال للعنف والانحراف
قبل تصعيد البدائل.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2026
مودرن سبورت يتعادل سلبياً مع البنك الأهلي بالدوري
مصطفى حسني للطفل علي: شكلك ولبسك حلو وتسلم اللي ربتك.. فيديو
نشأت الديهي بعد تجول نتنياهو بحرية داخل الجنوب السوري: أين أحمد الشرع؟
دقيقة ونادرة.. أطباء التأمين الصحي ببني سويف يصنعون معجزة طبية
طه عبد الوهاب لمتسابق أكثر من المقامات: لا نتسابق في مغنى وإنما في إظهار معنى
الديهي يكشف تفاصيل استيلاء منظمات إخوانية على نصف مليار دولار من تبرعات غزة
متحدث التعليم يكشف عن أول إجراء رسمي في جريمة المدرسة الدولية الأخلاقية
والدة ضحية تحرش المدرسة الدولية: مستحيل أتخيل بنتي بتمر بمحنة زي دي
الدردير يعلق على عودة إمام عاشور للملاعب
أسعار السجائر اليوم 22 نوفمبر 2025 .. المحلي والمستورد والتبغ المسخن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل جديدة بشأن المتهم بدهس طالبين بسيارته فى القاهرة

الواقعة
الواقعة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس شخص بتهمة قيادة سيارة "ملاكى" بالسير برعونة والاصطدام بشخصين وإصابتهما ولاذ بالفرار بالقاهرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 السير برعونة والاصطدام بشخصين

 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير برعونة والاصطدام بشخصين وإصابتهما ولاذ بالفرار بالقاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد المجنى عليهما، وهما طالبان، مقيمان بمحافظة الغربية، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤالهما أفادا بقيام سيارة مجهولة بالاصطدام بهما أثناء عبورهما للطريق، ولاذ قائدها بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه طالب، مقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

حبس شخص بتهمة قيادة سيارة ملاكى بالسير برعونة السير برعونة جهات التحقيق مقطع فيديو الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

حالة الطقس

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. تقلبات سريعة ومفاجئة في حالة الطقس

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

حالة الطقس

الأرصاد تصدر بيانا لتحذّر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية

كلب مسعور

ارتفاع عدد المصابين.. كلب مسعور يعقر 20 شخصا بمركز البداري في أسيوط

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

ترشيحاتنا

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي

مجانا.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

كأس العالم

نجوم كبار خارج كأس العالم 2026 .. غيابات صادمة تهز المشهد الكروي العالمي

صخرة فيبساكسلا

المريخ يفاجئ ناسا.. اكتشاف صخرة غامضة لا تنتمي إلى الكوكب الأحمر| ما القصة؟

بالصور

حاجات ماتخطرش على بالك .. القائمة الكاملة لأسباب تنميل الأطراف

تنميل الأطراف
تنميل الأطراف
تنميل الأطراف

أزهر الشرقية يشهد انتخابات تشكيل مجلس الآباء الجديد وسامي أبوجريشة عضواً

أزهر الشرقية
أزهر الشرقية
أزهر الشرقية

رامي صبري يشعل حفلاً كامل العدد بالقاهرة الجديدة

رامي صبري
رامي صبري
رامي صبري

9 مشاكل يعالجها تناول القرنفل يوميا .. اكتشفها

القرنفل
القرنفل
القرنفل

فيديو

أحمد مجدى

أحمد مجدى: فيلم بنات الباشا له رؤية فنية تخصني | خاص

حقيقة خلع سلمي عبدالعظيم الحجاب

قلعت الحجاب.. سلمي عبد العظيم تفاجئ جمهورها بإطلالة غير متوقعة

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد