تفاصيل جديدة بشأن المتهم بدهس طالبين بسيارته فى القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخص بتهمة قيادة سيارة "ملاكى" بالسير برعونة والاصطدام بشخصين وإصابتهما ولاذ بالفرار بالقاهرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

السير برعونة والاصطدام بشخصين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير برعونة والاصطدام بشخصين وإصابتهما ولاذ بالفرار بالقاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد المجنى عليهما، وهما طالبان، مقيمان بمحافظة الغربية، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤالهما أفادا بقيام سيارة مجهولة بالاصطدام بهما أثناء عبورهما للطريق، ولاذ قائدها بالفرار.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه طالب، مقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.