دقيقة ونادرة.. أطباء التأمين الصحي ببني سويف يصنعون معجزة طبية

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء عملية دقيقة لطفل مُصاب بالعظام الزجاجية، لاستعادة قدرته على المشي، ووضع حد لمعاناته من تشوهات مرتجعة متعددة الزوايا وإعوجاج حول مفصلي الركبة.

وأوضحت النقابة، أنه أجرى العملية الجراحية النادرة فريق طبي بقيادة الدكتور محمد سيد الفخراني استشاري جراحة العظام بالمستشفى والحاصل على دكتوراة جراحة العظام والمفاصل، قصر العيني، وبمشاركة الدكتور هشام عزيز، والدكتور محمد عبد الفتاح (أطباء الزمالة)، والدكتور أحمد حسن، والدكتور أحمد شعبان، وفريق التخدير الدكتورة ثناء عبد الرحيم – استشاري التخدير والدكتورة مريم أيمن، بجانب جهود فريق التمريض: غادة هليل، ومنة أحمد، وبإشراف رئيسة التمريض صفاء سلامة.

وأوضح الدكتور محمد سيد الفخراني رئيس الفريق الطبي الذي أجرى العملية، أن هذه الجراحة تُعد من العمليات الدقيقة والنادرة، تعتمد على تركيب مسمار تلسكوبي قابل للتمدد مع نمو الطفل دون الحاجة لتغييره، وهو ما يمثل أحد أحدث ما توصّل إليه الطب الحديث في التعامل مع مثل هذه الحالات.