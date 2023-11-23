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برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس تؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتهجير القسري

الدكتورة شيماء محمود
الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب

أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في مؤتمر دعم فلسطين باستاد القاهرة الدولي ، مؤكدة أن الكلمة بعثت برسائل طمأنة للشعب المصري لما تضمنته من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين لما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية ، حيث قال الرئيس السيسي " إننا عاقدون العزم على المضى قدما، فى مواجهة هذه الأزمة، متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وقابضين على أمننا القومى المقدس نبذل من أجل ذلك الجهد والدم متحلين بقوة الحكمة، وحكمة القوة، نبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية، تشعلها أصوات متطرفة، تناست أن اسم الله العدل، يجمع البشر من كل لون ودين وجنس وأن السلام هو خيار الإنسانية، ولو ظن أعداؤها غير ذلك.

وقالت "نبيه" فى بيان صحفى له ان كلمة الرئيس السيسي تعكس موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها التي لم تتنازل عنه يوماً واحد ، مشيرة إلى أن مصر منذ أحداث السابع من أكتوبر وهي تبذل جهوداً كبيرة من أجل تهدئه الأوضاع في غزة ، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب مجازر ضد الإنسانية.

وأشارت " نبيه" إلى أن مصر هي الدولة الأكبر التي قدمت مساعدات للدولة الفلسطينية والتي آخرها ما دشنه الرئيس السيسي بمؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"، كما أن حجم مساعدات مصر الأهلية بلغت 70% من حجم المساعدات التي وصلت من كل دول العالم، خاصة أن مصر كانت ولا تزال هي الدولة المحورية في حل القضية الفلسطينية، كما أنها لن تسمح الدولة المصرية بأن يُمس الأمن القومي للدولة المصرية موضحة أن الرئيس أكد أيضا أننا خصصنا مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج بإجمالي 158 رحلة جوية.

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