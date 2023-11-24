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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم هدم نفق لـ حماس تم اكتشافه تحت مستشفى الشفاء.. فيديو

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قبل وقت قصير من بدء وقف إطلاق النار، تمكنت قواته من هدم نفق حماس تم اكتشافه تحت مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال جيش الاحتلال، في بيان له، إن الفرقة 36 وجنود وحدة الهندسة القتالية التابعة للنخبة ياهالوم دمروا النفق تحت مستشفى الشفاء، بالإضافة إلى مداخل أخرى في المنطقة.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه خلال اليوم الأخير وحتى بدء سريان الهدنة في الساعة 7 صباحا، واصل ضرب أهداف المقاومة في جميع أنحاء قطاع غزة، وبحث عن البنية التحتية، واشتبك مع مقاتليها.

وفي الساعة الأخيرة، يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أكمل "نشره التشغيلي على خطوط الهدنة".

ونشر جيش الدفاع الإسرائيلي مقطع فيديو مدعيا أنه لتدمير النفق في الشفاء، بالإضافة إلى العديد من الضربات الأخيرة الأخرى في غزة.

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